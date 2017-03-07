اتحادي: إيقاف فهد المولد لمصلحة النصر.. ومسؤول سابق بالانضباط يرد !

المواطن ـ محمد سلام



اعتبر الكاتب الرياضي ومدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، جمال عارف، أن القرارات الصادرة اليوم من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم استفاد منها نادي النصر كثيراً، حيث تم إيقاف لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، ولاعب نادي الهلال ونواف العابد.

ويلعب فريق النصر يوم الجمعة المقبل أمام فريق الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، وسيغيب عن صفوف الاتحاد نجمه فهد المولد بسبب الإيقاف.

وقال عارف: “النصر أكثر المستفيدين من قرار لجنة الانضباط ضد فهد المولد ونواف العابد.. إحسبوها وشوفوا !”، مضيفا: “فهد المولد ارتكب خطأ بالضرب المتعمد عقوبته بطاقة حمراء حصل عليها من الحكم وامتثل للقرار وخرج بدون اعتراض .. ايش معنى عقوبة انضباطية اخرى ؟!”.

هذا وعلق العضو السابق في لجنة الانضباط، فهد القحيز، على قرارات اللجنة بقوله: “المولد نال بطاقة حمراء وصدر في حقه عقوبة انضباطية، وهذا يعني أن الحكم كتب تقريرا إلحاقيا يوصي بإيقاف اللاعب بسبب العنف أو السلوك المشين”.

وتابع: “لجنة الانضباط دائما لا تتدخل في العقوبات الانضباطية إلا في حالتين، الأولى عبر مخالفة حدثت دون أن يراها حكم المباراة، أو عبر تقرير إلحاقي يرفعه الحكم نهاية المباراة، فيما يعتبر قرار لجنة الانضباط لاغيا في حال اتخاذها عقوبة دون توصية رسمية من حكم المباراة”.

وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).