اتحاد كرة القدم يلزم لاعبيه الوقوف ‘باحترام’ أثناء عزف النشيد

المواطن- نت

دفعت مظاهر احتجاج لبعض الرياضيين الأميركيين خلال عزف النشيد الوطني للولايات المتحدة في الفترة الماضية اتحاد كرة القدم إلى إصدار قرار يلزم اللاعبين “بالوقوف باحترام” أثناء تأدية النشيد.

وينص القرار على “وجوب وقوف جميع الأشخاص الممثلين لفريق وطني باحترام أثناء عزف النشيد الوطني في أي مناسبة يتم تمثيل الاتحاد فيها”.

ومرر مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار بعد اجتماعه في التاسع من شباط/فبراير، لكن لم يتم الكشف عنه حتى عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد ركوع لاعبة المنتخب الأميركي لكرة القدم ميغان رابنو أثناء عزف النشيد الوطني في مناسبتين العام الماضي كمظهر احتجاجي، إحداها أثناء تمثيلها لمنتخب بلادها والأخرى في مباراة لفريقها المحلي Seattle Reign FC المنافس في دوري السيدات.

وذكرت رابنو أن ركوعها جاء تضامنا مع لاعب كرة القدم الأميركية كولن كابرنك الذي رفض الوقوف أثناء عزف النشيد قبل بدء المباريات، للتعبير عن احتجاجه ضد ما وصفه بممارسات “التمييز ضد الأميركيين من أصول إفريقية وغير البيض”.