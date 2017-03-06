اتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة بيشة في التنمية المهنية

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

وقَّع وكيل جامعة بيشة للتطوير والجودة المكلف الدكتور سعيد بن مسفر المالكي وسعادة وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور عبدالله بافيل، وبحضور عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور عبدالله بن أحمد الغامدي ومدير مركز تطوير التعليم الجامعي الدكتور سعد بن بركي المسعودي من جامعة الملك عبدالعزيز، اتفاقية تدريب القيادات في جامعة بيشة والمرشحين لها، وتدريب وتأهيل وتنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة المكلف حرص معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي على مثل هذه الاتفاقيات مع جامعةٍ عريقة كجامعة المؤسس، ومتابعة معاليه الدقيقة لتفاصيل الاتفاق حرصاً على الارتقاء بقدرات منسوبي جامعة بيشة.

وأوضح أن التأهيل والتدريب سيشمل أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة والمرشحين لها، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل في مجال التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس من جهة، وفي مجال تأهيل وتنمية الجدارات القيادية للقيادات الأكاديمية بجامعة بيشة لمساعدة القادة الأكاديميين في تحقيق تطلعات رؤية 2030 في مجال التعليم العالي.