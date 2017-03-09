اتفاق إماراتي روسي لخفض إنتاج النفط

المواطن – وكالات

بحث كل من وزيري الطاقة الإماراتي والروسي، على هامش مؤتمر الطاقة “سيرا ويك” المنعقد في هيوستن الأمريكية، اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، الذي توصل إليه المنتجون في العام الماضي.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه بحث مع نظيره الروسي الوضع في سوق النفط، وضرورة التزام الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج، الهادف لامتصاص تخمة المعروض.

وأضاف الوزير الإماراتي أن هذا كان أهم المواضيع التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، كما أشار إلى أن تخفيض الإنتاج في الإمارات من المتوقع أن يكون أكبر مما تعهدت به الدولة.

وقال المزروعي إن الإمارات ستقلص إنتاجها، في الفترة ما بين مارس وأبريل، بمقدار 200–280 ألف برميل يومياً.