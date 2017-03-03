اتفاق على بناء 8 آلاف وحدة سكنية مخفضة في إندونيسيا بمساهمة سعودية

المواطن ـ ترجمة محمود نبيل:

حصلت شركة البناء المملوكة للدولة الإندونيسية، “واجايا كاريا” (WIKA)، على عقد مع الشركة السعودية “عادل مكي” للمقاولات (إمكو)، أمس الخميس، لبناء 8 آلاف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، كجزء من مساهمة المملكة السعودية الاستثمارية في البنية التحتية في إندونيسيا.

ويأتي ذلك في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإندونيسيا، التي سلّطت الضوء على العديد من قطاعات التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في إندونيسيا روسلان روسلاني، وفق صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية، أنَّ “تنفيذ البنود التي تم توقيعها في مذكرة التفاهم، يمكن أن يدخل حيز العمل خلال العام المقبل”، داعيًا رجال الأعمال السعوديين إلى “الاستثمار في مجالات البنية التحتية في إندونيسيا، مثل الصرف الصحي والإسكان والمياه وتطوير الطرق وغيرها من المرافق العامة”.

وأبرزت الصحيفة الإندونيسية أنَّ “بلادها تسعى في الوقت الراهن إلى إنشاء وصيانة آلاف الكيلو مترات من الطرق، وعشرات السدود والمطارات والموانئ البحرية، إضافة إلى تزويد شبكة الكهرباء بـ35 ألف ميغا واط بحلول عام 2019، وهو الأمر الذي قد تواجهه الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أنَّ التكلفة اللوجيسيتة لإقامة تلك المشروعات تستحوذ على 20% من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا”.