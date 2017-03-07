احترس.. هاتفك الذكي يؤثر على سمعك

المواطن - وكالات

يركز الاحتفال باليوم الفرنسي الوطني للسمع في دورته الـ 20 والمقام في باريس يوم 9 مارس الجاري، على الأذن وأهمية المحافظة عليها قبل تفاقم المشكلة والاختبارات السمعية التي تجرى مجانا وتنظمها الجمعية الفرنسية للسمع.

وقال التقرير إن هناك أضرار ناتجة عن كثرة استخدام أجهزة المحمول على السمع وخاصة السماعات التي يستخدمها الشباب لسماع الأغاني والموسيقى المحملة على أجهزة المحمول والتي لا يراعى تحديد عدد الساعات التي يستخدمونها مما يؤثر سلبا على حاسة السمع لديهم خاصة بين الشباب والأطفال والبالغين من الجنسين.