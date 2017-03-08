اختتام ورشة المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وذلك في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد بلعصان.

وحضر الختام عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد الدكتور مبارك بن سعيد بن حمدان وقد تم تقديم التوصيات في ختام الدورة من أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة الملك خالد، رئيس تحرير صحيفة آباء الدكتور ساعد ساعد.

وعقب ذلك تم توزيع شهادات حضور الدورة على المشاركين من الإعلاميين والمهتمين والتقطت الصور التذكارية.