اختناق 8 عمال في حريق شقة سكنية بجدة

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

أُصيب 8 عمال بحالات اختناق نتيجة نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمحافظة جدة.

وأوضح عبدالله أبو زيد، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة ، أن فرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا في تمام الساعة 11:49 يفيد بنشوب حريق في شقة في حي الفيصلية.

وأضاف أنه تم على الفور مباشرة 3 فرق إسعافية ، وفرقة استجابة متقدمة للموقع، مع القائد الميداني عوض الكثيري، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل حالتين خطيرة أُصيبت باختناق جراء استنشاق الدخان الناتج عن الحريق المتصاعد إلى مستشفى عرفان، وحالة متوسطة نُقلت إلى مستشفى جدة الأهلي، إضافة إلى إسعاف 5 حالات أخرى بالموقع.