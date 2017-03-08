ارتياح وفرحة بعد ضبط #عصابه_دبابات_تهاجم_رجال_الامن

المواطن – جدة

حالة من الارتياح العام سرت بين المواطنين بعد إعلان أنباء القبض على المعتدين على أحد رجال الأمن في كورنيش جدة.

وأشاد المواطنون بسرعة تحرك الجهات الأمنية للقبض على الجناة في وقت قياسي مطالبين بمعاقبتهم وفق الأنظمة فيما طالب البعض بترحيلهم من البلاد.

وانتقد المغردون سلوك بعض الوافدين في التعامل مع الأجهزة الأمنية مؤكدين أنه من الواجب عليهم أن يحسنوا التعامل مع الآخرين في البلد الذي وفر لهم فرصة العمل والمأوى.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قد وجه أمس شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن في كورنيش جدة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

ومساء أمس الثلاثاء، باشرت قوة من شرطة جدة، أعمال البحث والتحري لضبط المعتدين، في حي الحمراء على مقربة من الكورنيش الأوسط، حيث اعتدوا على رجل الأمن وتم ضبطهم وجارٍ استكمال الإجراءات.