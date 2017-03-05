استثمارات هونج كونج في طريقها لسوق المملكة

حملات ترويجية عالمية لجذب رؤوس الأموال

تعكف الرياض على جذب المؤسات الاستثمارية في هونج كونج إلى سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، والذي يمثل أكبر البورصات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد جهود إزالة القيود أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قامت بها المملكة في الآونة الأخيرة.

وأبرزت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية، تصريحات محمد القويز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال “CMA”، والتي أكد خلالها أن الأسواق السعودية استطاعت جذب اهتمام الكثير من المؤسسات الاستثمارية في هونج كونج.

وأضاف القويز، الذي أجرى حملة ترويجية في هونج كونج، أمس الجمعة، برفقة مجموعة من كبارة المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات السعودية، أن الرياض أجرت مباحثات مع المستثمرين الأجانب من كافة أنحاء العالم، وذلك في إطار دعوتها لضخ رؤوس الأموال الأجنبية داخل المملكة.

وتكثف الرياض من حملاتها الترويجية التي تهدف لجذب الاستثمارات في سوق المال، حيث قامت بعدد منها في كل من سنغافورة ولندن ونيويورك، كجزء رئيسي من رؤية المملكة 2030 الاقتصادية.