استقالة إدارة الأهلي هي الحل !

المواطن ـ محمد سلام

طالب الإعلامي الرياضي، سامي القرشي، بتقدم إدارة النادي الأهلي باستقالتها، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي، وكذلك الخروج من مسابقة كأس ولي العهد.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه السلبية في بطولة الدوري، وتعادل بالأمس أمام الخليج بهدفين لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة 20 من المسابقة، ورفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر الذي يلعب مساء اليوم أمام الاتحاد في ملعب الجوهرة بجدة.

وعقب تعادل الأهلي أمام الخليج، قال القرشي: “الاستقالة حل.. ألف مبروك للأهلاويين هذا الفريق وهذه الإدارة الرائعة.. كأس ولي العهد تم الدوري تم كأس الملك جاري الحذف آسيا جاري الحذف”.

وتابع: “ما أدري ليش الجماهير مستعجلين ومايبغوا الإدارة كل اللي ضاع بطولتين وثنتين بالطريق، خلوهم لنهاية السنة يكملوا اجار مو همه مستأجرين.. للأسف رضيت الجماهير بسياسة الأمر الواقع وعليها أن تتحمل مزيد النكسات سنستمر ولن نستقيل وإللي مو عاجبه يجب التدخل للإنقاذ !”.

وأشار: “عندما تعلم أن الجميع (نعم الجميع) ينتظر منك المغادرة للمصلحة العامة ولا تفعل فأنت تعاند ولا تهتم للكيان أو هناك مصالح ستخسرها !”، مضيفا: “على الإدارة ألا تدخل النادي في نفق العناد النتائج لا تسمح الثقة داخليا لا تسمح القبول الجماهيري لا يسمح وكأس الملك ليس طموح”.

وأنهى القرشي بقوله: “ما هو عمل الإدارة إن لم يكن ضبط الفريق وصناعة الروح والطموح ومراقبة الأجهزة الفنية والتدخل لتصحيح المسار.. إصلاح الرأس حل”.