استمرار تعطُّل خدمات بنك سامبا ومخاوف من شمعون2

المواطن - الرياض

حالة من القلق انتابت عملاء بنك سامبا بعد تعطل خدمات البنك منذ يوم أمس الأربعاء، فيما ترددت أنباء من البعض أن سبب المشكلة هجوم إلكتروني من نوع شمعون2 الذي ضرب العديد من الأنظمة في وقت سابق.

بدورها أعلنت مجموعة بنك سامبا المالية، اليوم الخميس، أن عطلاً تقنياً أصاب نظام البنك المرتبط بالفروع، وأن العمل جارٍ على قدم وساق للتحقق من استئناف العمل، وذلك في أقرب وقت ممكن.

ويعاني النظام الإلكتروني بفروع بنك سامبا من توقف كافة الخدمات، ولم يستطع أي أحد من عملائه السحب والإيداع أو التحويل أو استخدام أجهزة الصرف الآلي، كما أن الموقع الإلكتروني للبنك توقف عن العمل، وأبلغ عملاءه بوجود مشكلة تقنية.

وفي محالة لاستباق الأحداث طالبت إدارة بنك سامبا من كافة العاملين البقاء في مقارهم، حتى يستطيع كل فرع عمل التسويات المالية اللازمة قبل إغلاق الفروع، في وقت متأخر، بينما تم الاعتذار لكافة العملاء عن عدم القدرة على خدمتهم خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك فيما دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدة هاشتاقات، من بينها “نظام سامبا متعطل” و”نظام سامبا خارج الخدمة”.

وعبّر عملاء بنك سامبا والمغردون عن تذمرهم من تأخر مصالح العملاء، فيما حذر البعض من أن ضعف الحماية لأنظمة البنك الإلكترونية، قد تعرضها لهجمات إلكترونية، منها هجمات من نوع فيروس شمعون2 الخطير، فيما ألمح البعض إلى أن إدارة البنك تعمل حالياً على استبدال كلي للأنظمة الإلكترونية.

وكانت مجموعة بنك سامبا قد أكدت أن العطل محدود ولم تتأثر به بقية أنظمة البنك الداخلية، وهو عائد لخلل فني، نافية وبشكل قاطع أن يكون ناجماً عن تعرّض البنك لهجمات إلكترونية من قبيل شمعون2 كما يروج البعض، مؤكدة سلامة الأنظمة من الاختراق.

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