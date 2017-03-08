اشترِ المنتجات عبر الواتس آب قريباً

المواطن - وكالات

كشفت متاجر التجزئة الفاخرة Yoox Net-a-Porter عن تطوير تكنولوجيا للسماح للعملاء بشراء المنتجات مباشرة من خلال تطبيق واتس آب.

وسيكون بمقدور تطبيق الدردشة إعطاء الفرصة للمستخدمين للتسوق وشراء المنتجات من العلامات التجارية مثل برادا وفيرساتشى، وذلك بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأوضح فيديريكو ماركيتى، الرئيس التنفيذى لـYoox Net-a-Porter، أن الشركة تتواصل بالفعل مع كبار العملاء عبر خدمة الرسائل النصية، وتخطط الشركة التى تتخذ من ميلانو مقراً لها لتوسيع نطاق استخدام تطبيق الدردشة المملوك من قبل فيس بوك.