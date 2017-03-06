الآلاف من السعوديين يأملون في الوظائف بعد هذه الخطة

المواطن - عبد الرحمن دياب

آمال عديدة يعقدها المواطنون على رؤية 2030، وخطة الدولة للنهوض بكافة القطاعات، ولكن الأهم أيضًا بالنسبة لهم هو التوظيف.

وأتى تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل الخاص بأن الوزارة ستطبق التوطين على عدة قطاعات مثل: التجزئة، والصحة، والتعليم والسياحة، والتأمين ، والبنوك، والنقل وغيرها، ليفجر آمال عديدة لدى مئات الآلاف من العاطلين للحصول على وظيفة، خاصة وأن المملكة في المركز الرابع عالميًّا في استقبال الوافدين.

ويتيح الاقتصاد الوطني أكثر من 12 مليون فرصة عمل يشغلها الوافدون، وهم يمثلون حوالي 30% من سكان المملكة، ويعملون في العديد من القطاعات عدا قطاع واحد حتى الآن وهو قطاع الجوالات الذي تم تنفيذ خطة التوطين فيه بنجاح، حيث أتاح المئات من فرص العمل حتى الآن.

وأيضًا تستعد وزارة العمل لتوطين قطاع مراكز الاتصال ليقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، وهو ما يعني المزيد والمزيد من الوظائف التي يمكن أن تقضي شيئًا فشيئًا على البطالة، وإن كان القضاء عليها تمامًا أمرًا مستبعدًا حتى في أعتى الدول الاقتصادية.