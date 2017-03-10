الأخضر يتراجع

الأخضر يتراجع

2017/03/10
الساعة 3:39 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
950
0
طباعة

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (57) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر مارس لعام 2017 .
وحصد الأخضر (610) نقطة علماً أنه كان في المركز (56) الشهر الماضي.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها المنتخب الإيراني ثم كوريا الجنوبية تليها اليابان ثم أستراليا.
وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً , بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

اتحادي يتراجع عن تصريحاته بعد رفع الإيقاف عن نواف العابد !

المواطن ـ محمد سلام أكد الناقد الرياضي جمال