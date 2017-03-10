الأخضر يتراجع

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز (57) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر مارس لعام 2017 .

وحصد الأخضر (610) نقطة علماً أنه كان في المركز (56) الشهر الماضي.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها المنتخب الإيراني ثم كوريا الجنوبية تليها اليابان ثم أستراليا.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً , بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.







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