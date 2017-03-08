“الأدب الشعبي” في صياهد الدهناء الجنوبية.. 15 مليون ريال للفائزين

المواطن - الرياض

تنطلق جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تتميز بكونها أضخم جائزة مخصصة للأدب الشعبي.

وتهدف هذه الجائزة إلى التأكيد على الوحدة الوطنية، وتقديم الموروث الثقافي التاريخي بألوانه المختلفة (الشيلات، والشعر الشعبي، والمحاورة) ، وتعزيز الإرث الثقافي الوطني في نفوس الشباب، وإحياء التراث الأصيل في المجتمع السعودي، ودعم وإثراء المكتبة الثقافية الوطنية، وتعزيز الإبداع.

وتعمد هذه الجائزة إلى تطبيق أهم المرتكزات الرئيسة في رؤية 2030 وهي (تحفيز المبدعين، والحفاظ على اللحمة الوطنية، والفخر بالإرث السعودي).

ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فن من فنون الأدب الشعبي الثلاثة المعلنة على مبلغ 5ملايين ريال.

وتتكون فروع الجائزة من عدة مراحل؛ المرحلة الأولى منها :(تسجيل وفرز 18 متسابقاً في كل لون)، والمرحلة الثانية (تنافس 6 متسابقين وترشيح متسابق واحد في كل لون) ، والمرحلة الثالثة (تنافس 6 متسابقين وترشيح متسابق واحد في كل لون)، والمرحلة الرابعة (تنافس 6 متسابقين وترشيح متسابق واحد في كل لون)، والمرحلة النهائية (تنافس 3 متسابقين على المراكز الثلاثة في كل لون).

وتتميز الجائزة بنقل جميع مراحلها على قناة MBC ، حيث ستكون جميع المراحل ما قبل النهائية مسجلة، بينما تنقل المرحلة النهائية على الهواء مباشرة.

وحرصت إدارة المهرجان من خلال هذه الجائزة على تلبية رغبات جميع محبي الأدب الشعبي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، واستشعارًا منها بالدور الثقافي المنوط بها إزاء المجتمع.