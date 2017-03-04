الأردن ينفذ حكم الإعدام في 15 شخصاً بتهمة الإرهاب

المواطن – وكالات

نفذت السلطات الأردنية حكم الإعدام فى 15 شخصاً أدينوا بقضايا إرهابية من بينهم أعضاء “خلية إربد”.

وقالت مصادر مطلعة إن التنفيذ شمل المدانين بالهجوم على مكتب مخابرات البقعة واغتيال الكاتب ناهض حتر.

من ناحيته، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه تم اليوم السبت تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 “إرهابياً ومجرماً”، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني قوله إنه “تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية”، مضيفاً “كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم”.