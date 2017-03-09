“الأرصاد” تحذر: تقلبات جوية تستمر حتى الاثنين المقبل

المواطن – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد أجواء المملكة حالة من عدم الاستقرار بدءاً من غد الجمعة، وأن تستمر هذه الحالة حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت الأرصاد، في بيانها عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة، أن تحاليل خرائط الطقس تشير إلى حالة من عدم استقرار في الأجواء يومي الجمعة والسبت؛ متوقعة هطول أمطار رعدية متوسطة، ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للغبار، وأن يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن هذه الحالة ستشهدها -بإذن الله- مناطق: تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، والباحة، ونجران، متوقعةً أن يمتد تأثيرها إلى مناطق: القصيم، والرياض، والشرقية بدءاً من السبت حتى الاثنين، وأن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة يوم السبت على شمال المدينة المنورة وأجزاء من رفحاء وحائل والدوادمي ووادي الدواسر.

كما توقعت أن يلي هذا الحالة انخفاض في درجات الحرارة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية على شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة بدءاً من الأحد. ودعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس خلال هذه الأيام.