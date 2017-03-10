الأرصاد في تحذير عن #الباحة : أمطار رعدية حتى التاسعة مساءً

المواطن ـ الباحة:

أكّد مركز القيادة والسيطرة بالباحة، تلقيه تنبيهًا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجمعة، من تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تستمر على المنطقة وأجزاء من محافظاتها حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتّباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، عبر بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطّلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.