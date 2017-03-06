الأرصاد والتعليم توقعان مذكرة تفاهم لدعم السلامة والتوعية البيئية

المواطن – واس

وقع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, ورئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , بمقر وزارة التعليم بالرياض أمس , مذكرة تفاهم في مجال السلامة والتوعية البيئية .

ونصّت المُذكرة على إعداد الخطة الاستراتيجية والسنوية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها واعتمادها , والتعاون في تدريب منسوبي وزارة التعليم على قراءة التقارير المناخية وفهم مضامينها , و تدريب موظفي الأمن والسلامة على إعداد التقارير الفنية بناءً على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , إضافة إلى التعاون والمشاركة في توفير المادة العلمية , وتصميم الحقائب التدريبية المناسبة والمشاركة في إعداد وإنتاج المواد التوعوية التي تُقرها اللجنة التنفيذية , وكذلك في تنفيذ الحملات الإعلامية والمهرجانات والمعارض المتنقلة التوعوية , وإعداد المسابقات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة , فضلاً عن تنفيذ ورش العمل والندوات العلمية المتخصصة في مجال البيئة والأرصاد الإقليمية والدولية .

وأكد الدكتور الثقفي , أن هذه المذكرة تأتي انسجاماً مع حرص وزارة التعليم على حماية الأرواح والممتلكات , وتوفير مناخ آمن , وبيئة سليمة لجميع منسوبيها لتلتقي مع حرص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على التعامل مع بلاغاتها وتنبيهاتها وتحذيراتها الأرصادية بالطريقة المثلى لحماية الأرواح والممتلكات , إلى جانب سعيها لتضمين الوزارة للمفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة والإسهام مع الهيئة في نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين أفراد المجتمع كافة.