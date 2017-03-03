الألبان تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

المواطن - وكالات

من المعروف أن منتجات الألبان لها مزاياها وعيوبها، فعلى الرغم من أن منتجات الألبان تشكل مصدرًا جيدًا للكالسيوم، فإنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وهو ما يجعلها أحد عوامل الخطر المساهمة في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا لأحدث الأبحاث الطبية التي أجريت مؤخرًا في هذا الصدد.

وكشف باحثون عن أن تناول كميات كبيرة من الأجبان كالشيدر والجبن الكريمية قد يزيد من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي، إلا أن تناول كميات كبيرة من اللبن الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض اللعين.

وقالت الدكتورة سوزان ماكان رئيس قسم الوقاية من السرطان في “معهد روسويل بارك للسرطان” فس نيويورك، إن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، بعد سرطان الجلد .. ومن المتوقع ظهور 252.710 حالات سرطان ثدي جديدة، فضلًا عن أكثر من 40000 حالة وفاة جديدة بسبب المرض.