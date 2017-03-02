الإطاحة بـ6 جناة في قضيتي سلب تحت تهديد السلاح بـ #الرياض

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله عز وجل من الإطاحة بـ (6) جناة ( خمسة سعوديين وفلسطيني الجنسية) في ” قضيتين منفصلتين ” تورطوا في ارتكاب جرائم اعتداء على عابري الطريق وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة ، وجرائم سلب لوافدين يعملون في محلات تجارية تحت تهديد السلاح .

وتأتي هذه الإنجازات إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله لمكافحة جرائم الاعتداء والسرقة بأنواعها ، حيث أسندت لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة مهمة تشكيل فريق بحث وتحرٍ لرصد البلاغات وتحليلها ودراسة الأسلوب الإجرامي واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية بناء على ما تم رصده من معلومات .

وفي الواقعة الأولى تم ضبط ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر بعد توفر أدلة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم الدخول على العاملين في المحلات التجارية وسلبهم واستيقاف المارة من الوافدين وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة مستخدمين في ذلك سيارة نوع جيب أبيض اللون شرق العاصمة الرياض .

وبناء عليه تم وضع خطة أمنية محكمة مع زرع المصادر السرية بين أوساط العمالة والمشبوهين ، ووفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات ومن خلال كمين محكم تم القبض على المتهمين يستقلون السيارة المبلغ عنها وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على سلاح أبيض وقناع ومبالغ مالية ، وبمناقشتهم أقروا مجتمعين بالتورط في ارتكاب (11) جريمة دخول على العاملين بالمحلات التجارية واستيقاف المارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات وهواتف محمولة موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم .

وفي الواقعة الثانية تم ضبط ثلاثة متهمين ” سعوديين و فلسطيني الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر ” تورطوا في ارتكاب جرائم استيقاف المارة من العمالة الوافدة والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال وهواتف محمولة وجرائم سرقة السيارات أثناء توقفها والسرقة منها بعد تكسير زجاجها والاستيلاء على ما بداخلها وسط العاصمة الرياض ، ولأهمية هذه الحوادث فقد تمت دراستها بدقة واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن القبض على المتهمين وبمناقشتهم أقروا بارتكاب ما نسب إليهم موزعين الأدوار و المسروقات فيما بينهم ، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في السجلات وقاموا بالدلالة على أجزاء من المسروقات .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى علاقتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم .