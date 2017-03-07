الانضباط عاقبت فهد المولد وتجاهلت هؤلاء !

المواطن ـ محمد سلام



استغرب لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف لاعب نادي الاتحاد فهد المولد، لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن مباراة الاتحاد والهلال الماضية في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وأوضح العقيلي أن المولد نال عقوبته من جانب حكم المباراة بالطرد المباشر، وهو ما يجعل عقوبة الانضباط غير مستحقة، مضيفا بأن لجنة الانضباط تجاهلت عقوبة لاعبين آخرين لم يعاقبهم الحكم على تصرفاتهم، وهم عدنان فلاته وأحمد العكايشي ومحمود كهربا وعمر المزيعل وأحمد عسيري.

وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي، وشهد الكلاسيكو أحداثاً مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).