البكيري يفتح النار على نواف العابد بعد مباراة الاتحاد والهلال !

المواطن ـ محمد سلام

شن الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، هجوما حادا على نجم نادي الهلال نواف العابد، وذلك بعد طريقة احتفاله المستفزة للجماهير الاتحادية عقب تسجيله الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد ضمن مباراة الكلاسيكو في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت هلالية بنتيجة 3 ـ 1.

وقال البكيري عقب نهاية اللقاء: “الأخلاق الغير رياضية الليلة دمها أزرق. عيب ياعابد. استفزاز لاعب جبان”، مضيفا: “ملخص المباراة صدارة دوري صح. أخلاق رياضية بح”.

هذا وجاء الكلاسيكو مثيرا بشكل كبير، حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول عند الدقيقة 39 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل للهلال بهدف مثير للجدل عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 63، وأحرز الهلال الهدف الثاني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 81، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف العابد الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة على سلمان الفرج من أحمد عسيري، وشهد اللقاء طرد لاعب الاتحاد فهد المولد بعد تدخل عنيف على كارلوس إدواردو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.