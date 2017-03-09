البنتاجون: البغدادي خليفة داعش فرّ من معركة الموصل

المواطن – وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي ، أبو بكر البغدادي، فر من الموصل وفوض على الأرجح القيادة التكتيكية للمعركة إلى قادة محليين.

وأوضح المسؤول أن البغدادي، الذي أعلن “الخلافة” في ظهوره العلني الوحيد في يوليو 2014، فر من المعقل السابق لتنظيم داعش قبل فترة وجيزة من محاصرة القوات العراقية لمدينة الموصل خلال العملية العسكرية لاستعادة السيطرة عليها.

وأشار إلى أن البغدادي “كان في الموصل قبل الهجوم، نعلم أنه كان هناك”، مضيفا: “لقد غادر قبل أن نعزل الموصل وتلعفر”، وهي بلدة غرب المدينة.

وأكد المسؤول أنه لا يوجد اعتقاد بأن البغدادي يمارس أي نوع من النفوذ التكتيكي حيال كيفية إدارة القتال في الموصل.

وتابع: “على الأرجح أنه أعطى توجيهات استراتيجية عامة وترك الأمر لقادة ميدانيين”.