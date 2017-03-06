التأمل لساعة ونصف أسبوعياً يقيك من الاكتئاب

المواطن – وكالات

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن ممارسة تمارين التأمل مرتين أسبوعيًا لمدة ساعة ونصف الساعة، يمكن أن تحد من أعراض مرض الاكتئاب، خاصة لدى الأشخاص الذين لم يستجيبوا بشكل كامل للعلاجات المضادة للاكتئاب.

الدراسة أجراها باحثون من مركز بوسطن الطبي، التابع لجامعة بوسطن الأمريكية، ونشرت نتائجها الأحد، في دورية الطب البديل والتكميلي.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون مجموعتين من الأشخاص المصابين بالاكتئاب، الأولى مارست رياضة التأمل لمدة 45 دقيقة، مرتين أسبوعيًا، فيما لم تمارس المجموعة الأخرى تمارين التأمل.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي مارست رياضة التأمل مرتين أسبوعيا، سجلت انخفاضاً كبيراً في أعراض الاكتئاب، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.