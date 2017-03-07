التعاون الإسلامي تنفّذ حزمة إجراءات لمجابهة البطالة وضعف استغلال القدرات الصناعية

المواطن ـ واس

كشف معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الأمانة العامة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمجابهة تحديات البطالة في أوساط الشباب، وضعف استغلال القدرات الصناعية التي تتمتع بها دول المنظمة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه خلال الدورة 34 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة “مركز الدار البيضاء “، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الدار البيضاء خلال الفترة 7 ـ 8 مارس 2017.

وأوضح معالي الدكتور العثيمين أن هذه الدورة تنعقد في وقت اشتدت فيه التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم الإسلامي لأسباب من جملتها ضعف الاستثمار في القطاعات المهمة لاقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانهيار أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي وما رافقه من تراجع في النمو الاقتصادي في العديد من دول المنظمة.

وأشار إلى أن “الأمانة العامة تلقت مقترَحات من الدول الأعضاء تحدد احتياجاتها في مجال التجارة”، مشدداً على أن “مثل هذه التدابير ستعزز التعاون بين دول المنظمة في مجال التجارة والسياحة وحشد الاستثمارات، كما ستعزز التضامنَ الإسلامي الضروري لتحقيق أهداف مؤسساتنا متعددة الأطراف”.

ودعا الأمين العام إلى اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة لتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين دول المنظمة، مؤكداً أن إرساء صيغة الشباك الواحد، وتطوير السلع القابلة للتداول مثل (القمح والأرز والقطن) وتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بتطوير السياحة، كلها مشاريع ومبادرات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول الأعضاء.

وتضمن برنامج الدورة 34 إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة كلمة لأمين عام وزارة التجارة الخارجية المغربية محمد بنعياد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (التابعة للبنك الإسلامي الدولي) هاني سالم سنبل ، والمدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الدكتور الحسن حزين ، إضافة إلى إطلاق خريطة التجارة في دول منظمة التعاون الإسلامي.