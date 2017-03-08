التعليم توضح حقيقة إعادة فتح الابتعاث للجامعات المصرية

المواطن – شريف النشمي – الرياض

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ما تم تداوله حول إعادة فتح برنامج الابتعاث للجامعات المصرية مؤكدًا أن الخبر غير صحيح.

وقال العصيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “‏يتم تداول خبر عن إعادة فتح برنامج الابتعاث للجامعات المصرية وبعد انقطاع ١٢ عاماً، وعليه نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح ولم يتم شيء حول ذلك”.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي المصرية قد صرحت بالأمس بأنه تم الاتفاق مع المسؤولين في المملكة على إعادة ابتعاث الطلاب السعوديين للدراسة في الجامعات المصرية.

وكشف مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات في مصر، حسام الملاحي، أمس الثلاثاء، عن أنه تم الاتفاق مع سفير المملكة لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان، على إرسال 2000 طالب سعودي لمصر، على نفقة الحكومة السعودية، كمنح تعليمية وذلك بعد انقطاع دام 12 عاماً تقريباً.

وقال الملاحي، إنه تم إرسال حتى الآن 700 طالب، ويُنتظر أن يصلوا إلى 10 آلاف طالب، خلال الفترات المقبلة، وهي التصريحات التي نفتها وزارة التعليم في المملكة جملة وتفصيلاً.