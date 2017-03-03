الجبير يزور مصر قريبًا
بحسب برلماني مصري

الجبير يزور مصر قريبًا

2017/03/03
الساعة 8:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبد الرحمن دياب - القاهرة

أكد النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، أنه يوجد تطورات إيجابية فى العلاقات المصرية – السعودية.
وأضاف، في تصريحات إعلامية أن وزير الخارجية، عادل الجبير، سيزور القاهرة خلال أيام، وذلك ضمن اجتماع وزراء الخارجية فى جامعة الدول العربية، وسيتم على هامش اللقاء عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في مصر.
ولفت بكري إلى أن وزير السياحة المصري سافر إلى المملكة قبل أيام للتباحث فى الشؤون الخاصة بالعمرة، كما أنه يوجد اتصالات تجرى من أجل تفادي أي أزمة قد تكون بين البلدين على خلفية موضوعات سابقة.

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