الجبيل الصناعية تحصد المركز الأول عربياً في تخضير المدن

المواطن – واس

حصلت مدينة الجبيل الصناعية إحدى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على جائزة تخضير المدن العربية, التي أعلنت عنها هيئة تحكيم جائزة منظمة المدن العربية في العاصمة القطرية الدوحة .

جاء ذلك خلال إعلان هيئة التحكيم أمس الأول لنتائج الدورة الـ13 للجوائز المعمارية, الذي تفوقت فيه بالمركز الأول مدينة الجبيل الصناعية على 60 مدينة عربية مشاركة في الحصول على الجائزة, كما حققت المركز الثاني مدينة الشمال في دولة قطر فيما جاءت مدينة العيون بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية في المركز الثالث.

وعبر مدير إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس صالح بن مفلح المطيري, عن سعادته بحصول مدينة الجبيل الصناعية على جائزة منظمة المدن العربية, مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن مستغرباً من الهيئة الملكية التي أولت اهتمامها المستمر بالبيئة والتشجير في مدينة الجبيل الصناعية مما جعلها أيقونة التشجير في الوطن العربي وقد جاء ذلك بتوفيق الله تعالى ثم بجهود العاملين في الهيئة الملكية في إدارة التشجير والري.

وأوضح المطيري أن الجائزة مُنحت لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها, حيث تضم مدينة الجبيل الصناعية أكبر مشاريع التشجير في العالم للمناطق السكنية.

يذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تعد من أكثر المدن تميزاً على مستوى المملكة، حيث يبلغ عدد الأشجار فيها 355 ألفاً و 856 ألف شجيرة ، فيما تبلغ مساحة المسطحات الخضراء 1,295,650 متراً مربعاً و 216 ألف نخلة .