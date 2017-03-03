الجزائر ترفض الكشف عن هوية منفّذ هجوم قسنطينة الإرهابي

المواطن ـ الجزائر:

حددت السلطات الجزائرية هوية الانتحاري، الذي نفذ الأحد الماضي هجوماً فاشلاً على مركز للشرطة في مدينة قسنطينة، وتبناه تنظيم “داعش”.

وأعلن وزير العدل الطيب لوح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أنَّ “الإرهابي منفذ الاعتداء الفاشل على مقر الأمن الحضري الـ13 في قسنطينة تم تحديد هويته”، مبرزاً أنّه “وفقاً للإجراءات ولظروف وأسباب التحقيق لا يمكن إعطاء اسم هذا الإرهابي”.

يذكر أنَّ الشرطة الجزائرية أعلنت، أن أحد عناصرها أحبط الهجوم بإطلاقه النار على حزام ناسف، كان يرتديه انتحاري، ما أدى إلى انفجاره بعيداً من هدفه، واقتصار حصيلة الهجوم على جريحين في صفوف قوات الأمن.

وتبنى تنظيم “داعش” الاعتداء، مشيراً إلى أن منفذه يدعى “أبو الحسن علي”.