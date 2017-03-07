الجزائية المتخصصة للمتهم “الحاجي”: الحضور غدًا أو الحكم غيابياً

المواطن – واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم علي بن هاشم بن سلمان الحاجي – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1011746342 ) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم غدٍ الأربعاء الساعة 9 صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة ( 9 ) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.