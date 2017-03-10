الجهات الأمنية تحقق ما وعد به سعود بن نايف بالأخذ بثأر العريف سلطان المطيري

المواطن – شريف النشمي – الرياض

حققت الجهات الأمنية ظهر اليوم ما وعد به أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز قبل نحو 6 أشهر بالإطاحة بقاتلي الشهيد العريف سلطان المطري لتتجلى مدى ثقة ولاة الأمر برجال أمنه البواسل .

ونجحت قوات الأمن في قتل المطلوب أمنيًًا والمتورط بقتل الشهيد المطيري وإصابة زميله في عملية أمنية بمحافظة القطيف ظهر اليوم.

وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وعد بأنه سيتم بحول الله الإطاحة بالمجرمين المتورطين بقتل الشهيد المطيري وقال في تصريحات حينها لذوي المطيري: نبشركم بسرعة القبض على المجرمين قريباً إن شاء الله، معتبرًا ما حدث من اعتداء إجرامي لا يقره لا عقل ولا دين ، وأضاف سنقف جميعاً صفاً واحداً في وجه كل من يحاول النيل من أمن واستقرار هذا الوطن الغالي.

يذكر أنَّ المتحدّث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، كشف تفاصيل العملية التي شهدتها محافظة القطيف في بيان له، مبرزًا أنَّ “المطلوب رفض الامتثال لطلب التوقف، وبادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة”.