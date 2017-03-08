الجوازات تحصد 6 جوائز في ملتقى #أبشر الثالث

المواطن – الرياض

في توجه يعكس قدرتها على متابعة التطورات التكنولوجية المتسارعة حصدت المديرية العامة للجوازات العديد من الجوائز في ملتقى أبشر الثالث للتعاملات الإلكترونية.

وقد حصدت المديرية العامة للجوازات عدة جوائز في ختام ملتقى “أبشر” حيث حصلت على جائزة أفضل تطوير إبداعي للإجراءات عن (خدمة حياك بالمطارات) وجائزة ​​أفضل خدمة تكاملية عن (إصدار الجواز السعودي) وكذلك جائزة أكثر جهة وثقت مسجلين على أبشر.

كما حصلت الجوازات على جائزة أفضل جهة في القياس الحكومي – فرع القطاعات وجائزة أفضل فكرة إبداعية وكذلك أفضل مستخدم في تطبيق حي أبشر.

يذكر أن الملتقى هدف إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين جميع أفراد المجتمع والجهات والقطاعات بوزارة الداخلية إضافة إلى إمارات المناطق بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.