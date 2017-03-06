الحرس الثوري الإيراني يغري شباب بلوشستان المحتلة للقتال في سوريا

المواطن ـ إيران:

كشف الشيخ فضل الرحمن كوهي، الذي يعدُّ من أبرز علماء أهل السنة في بلوشستان، عن مخطط جديد لدولة الاحتلال، لتجنيد شباب البلوش، بغية إرسالهم إلى سوريا .

وأوضحت مصادر حقوقية بلوشية، أنَّ “الحرس الثوري يقوم حاليا بإغراء الشباب في بلوشستان، بمبالغ مالية تصل إلى 40 مليون ريال إيراني، لتجنيدهم وإرسالهم إلى سوريا”، مشيرة إلى أنَّ “الإغراءات تتضمن أيضا الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، حتى لو كان الشباب يسافرون إلى سوريا بهدف السياحة”، وفق “لمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز .

وأبرزت أنَّ “هذا المخطط يستهدف استدراج شباب أهل السنة لقتال اخوانهم من الشعب السوري ومحاولة تشييعهم” .

من جانبه، حذّر المتحدث الرسمي باسم جيش العدل البلوشي إبراهيم عزيزي، في تصريح خاص لأحوازنا، من أنَّ “هذا المخطط ليس بجديد، حيث تحاول إيران بشتى الطرق زج الشباب البلوش في معاركها الخاسرة خارج الحدود، منذ فترة طويلة” .

ونبّه عزيزي من “محاولات الاحتلال لتشييع عدد كبير من الشباب البلوش، وتجنيدهم حتى ضد شعبهم ذو الغالبية السنية، بغية شق الصف البلوشي، صاحب المقاومة الباسلة ضد الاحتلال” .

وأضاف “جيش العدل نجح خلال الفترة الأخيرة في إلقاء القبض على المئات من المقاتلين الآتين من أفغانستان وباكستان، جندهم الحرس الثوري بهدف الذهاب إلى سوريا والقتال هناك ضد الشعب السوري” .