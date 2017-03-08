الداخلية وجامعة الإمام تخرجان 114 جامعياً من نزلاء السجون

المواطن – الرياض

تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، وبحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، توجت المديرية العامة للمباحث بالشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 114 موقوفاً في قضايا أمنية، بشهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية.

جاء ذلك في حفل تخريج الدفعة الأولى من نزلاء سجن المباحث من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أقامته الجامعة اليوم داخل سجون المباحث العامة في منطقة الحاير، بحضور معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبالخيل، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله القرني، وأهالي وأسر الموقوفين.

وقد ألقى سماحة مفتي عام المملكة كلمة توجيهية للخريجين من الموقوفين قال فيها: الخطأ يقع من أي إنسان، وخير الخطائين التوابون، فالخطأ يقع بناء على جهل الإنسان وقلة إدراكه، ويجب أن يعي الشباب أن هناك من أعداء الشريعة وأنصار الشياطين من هم متربصون بأمن وأمان بلادنا ووحدتنا.

وأضاف سماحته : لابد أن يكون العلم معرفة ووسيلة للعودة من الخطأ وسلوك طريق الصواب وعليكم بالتوبة النصوح، مشيداً بالدور الإصلاحي والتعليمي في السجون الإصلاحية في المملكة، واحترام كرامة الإنسان والعمل على تطويره.

من جهته أعلن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن هدية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للموقوفين وهي إتاحة الفرصة أمامهم لإكمال درجة الماجستير والدبلوم عن بعد من داخل الإصلاحيات.

وقال معاليه : عندما تنظر مسيرة هذه الدولة المستمدة دستورها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ترى ما يسر خاطرك وما يؤكد العمل الجاد البناء، فالملك عبدالعزيز مؤسس هذا الكيان وموحده على التوحيد جاء إلى هذه البلاد وهي متفرقة متناحرة متدابرة متباغضة، وبفضل من الله وبما جاء به المؤسس أبدل الله خوفهم أمناً وجوعهم شبعاً وتفرقهم وحدة شرعية وطنية.

وأضاف الدكتور سليمان أبا الخيل : يجب أن نعمل جميعاً على الطرح الأصيل المؤصل الذي يتوخى الموضوعية والاتزان حتى يعلم فلذات الأكباد عن السهام المسمومة التي وجهت إليهم، ويجب أن نربي أبناءنا على القيم، فالأمر أصبح واجباً، فقد تواكبت الشرور علينا من الشمال والشرق والجنوب والغرب يريدون أن يصلوا إلى أفكار شبابنا حتى يصبح المجتمع فوضى.

كما أعلن معاليه عن عزم الجامعة بالتعاون مع المباحث العامة على فتح مراكز تعليمية متخصصة داخل السجن لكل مستفيد تتيح له تهيئة نفسه بكافة الأساليب لتغذية مهاراته.

كما ألقى مدير مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة اللواء الدكتور ناصر بن محيا المطيري كلمة أوضح فيها أن المديرية العامة للمباحث وضعت الحوافز التي تشجع النزلاء وفق مبدأ التكامل، وقد ساهمت تلك الجهود في إلحاق أكثر من 1080 منتسباً بمختلف المراحل التعليمية، إذ بلغ عدد منتسبي البكالوريوس منهم 789 طالباً، مشيداً بالأنشطة المؤثرة لجامعة الإمام بالشراكة مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن العلم يصنع للإنسان النجاح والمجد.