الدولار عند أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع

المواطن – وكالات

حلق الدولار عاليا مقابل الين اليوم الخميس في التعاملات العالمية، ليصل الى اعلى سعر خلال الثلاث اسابيع الماضية مدعوما بزيادة التوقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية فوق مستوى 2.52 في المئة للمرة الأولى هذا العام يوم الأربعاء وجرى تداولها قريبة من مستوى 2.85 في المئة في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الخميس. وساعد هذا الدولار على الارتفاع 0.5 في المئة إلى 114.90 ين.

ومن المقرر أن يبقي البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية دون تغيير يوم الخميس في الوقت الذي يتبنى فيه نظرة حذرة قبل انتخابات محملة بمخاطر مرتفعة في هولندا وفرنسا في ظل تزايد النزعة القومية والشعبوية.

كما انخفضت العملات الرئيسية المرتبطة بالنفط والغاز بما في ذلك الدولار الكندي والاسترالي والنيوزيلندي والكرونة النرويجية إلى أدني مستوياتهم في عدة أسابيع بعد أن تسببت مسائل متعلقة بالإمدادات في انخفاض أسعار النفط خمسة في المئة يوم الأربعاء.

كما ارتفع الدولار ارتفاعا هامشيا إلى 1.0547 دولار لليورو وجرى تداوله فوق مستوى 102 نقطة مقابل سلة من العملات على مؤشر يستخدم لقياس قوة الدولار بوجه عام.