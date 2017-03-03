الروبوتات يمكنها القتل بسبب ثغرة أمنية خطيرة!

المواطن - وكالات

قال باحثون إن هناك ثغرات أمنية فى الروبوتات الحالية، يمكن استخدامها من قبل الهاكرز لإلحاق ضررا جسيما لأصحابها، حيث اختبرت شركة IOActive الأمنية أنظمة تشغيل الروبوتات وغيرها من البرامج من أجل تحديد ما يقرب من 50 عيبا فى الروبوتات المباعة فى الأسواق، بما فى ذلك روبوتات سوفتبنك وشركات UBTECH و ROBOTIS و Universal Robots و Rethink Robotics وAsratec.

وبحسب موقع صحيفة “اندبندنت” البريطانية، كانت الاتصالات غير الآمنة، ومشاكل التوثيق وضعف التشفير وتلف الذاكرة ومشاكل الخصوصية أبرز العيوب التى اكتشفها “لوكاس ابا” مستشار الشركة.

وأوضحت الورقة البحثية أن الهاكرز يمكنهم استغلال العيوب للسيطرة على الروبوتات فى المنازل وأماكن العمل، واستخدامها للتجسس على الناس والتسبب فى الكثير من الأضرار المادية.

ولفت “أبا” “إلى أنه يمكن للروبوتات تشكيل خطر على أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة بسبب قيامها بحركات مفاجئة وغير متوقعة، فاختراق الروبوتات يمكن أن يتسبب فى حرائق المطبخ و العبث بالكهرباء، أو وضع السم لأفراد الأسرة والحيوانات الأليفة عن طريق خلط المواد السامة مع الطعام أو الشراب.