الزعيم يحصد النقطة الـ50 بثلاثية الاتحاد ويقترب من اللقب

المواطن – الرياض

نجح نادي الهلال في تجاوز عقبة الاتحاد وحصد النقطة الـ50 الغالية في طريق اللقب لدوري جميل بثلاثية رائعة مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة بمحافظة جدة.

أحرز أهداف الزعيم البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين ونواف العابد من ركلة جزاء، في الدقائق 56 و83 و94.

بينما أحرز هدف الاتحاد المحترف التونسي أحمد العكايشي، في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة من 16 فوزاً وتعادلين وخسر في مباراتين ، ليتصدر بذلك جدول الدوري للجولة السابعة على التوالي، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 41 من 14 انتصاراً وتعادلين و4 خسائر، في مركزه الرابع.