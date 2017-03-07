السديس لرجال الأمن في “وطن 87”: احذروا المرجفين الذين يؤلبون ضد المملكة

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

أثنى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الدور البطولي لرجال الأمن البواسل، الذين يذودون عن حمى الوطن ومقدساته، والتصدي للمعتدين ودحر فلولهم.

وأكّد السديس، أنَّ خدمة المقدسات والحرمين الشريفين، ونصرة قضايا المسلمين، تعد من أبهج الأعمال وأسعدها من لحظات حين نكون جميعًا على قلب رجل واحد ضد أعداء ديننا ومقدساتنا وولاة أمرنا.

وحذر معاليه، خلال زيارته أمس مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتطورة ولقائه منسوبيه، من المرجفين الذي يؤلبون ضد المملكة وقيادتها ويشيعون الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز أنَّ “صلابة هذه البلاد وتماسكها سيكون صخرة أمام سهامهم التي لا يمكن أن تتطاول على اختراق هذه الوحدة الدينية واللحمة الوطنية”.

وأضاف “هنيئاً لبلادنا العظيمة هذا التقدم العظيم في مكافحة الإرهاب، وما الجائزة والميدالية التي قدمت لسمو وزير الداخلية إلا نوط شرف للمملكة العربية السعودية وتقديرا للجهود العظيمة في محاربة هذه الآفة الخطيرة”.

واعتبر تشريف نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لختام التمرين التعبوي المشترك الثاني (وطن 87) بعد غد، نموذجًا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ويجسد رعايتها لرجال أمننا وبالحفاظ على أمن الحرمين الشريفين.

وفي ختام الزيارة، سلم الدكتور عبدالرحمن السديس درعاً تذكارياً من الرئاسة لقائد التمرين التعبوي المشترك الثاني “وطن 87 ” اللواء الركن محمد العصيمي، وقائد قوات الطوارئ بالمدينة المنورة العقيد بجاد الحربي.