السعوديون يتّجهون إلى القروض الاستهلاكية بزيادة 15.5 مليار ريال في نهاية 2016

المواطن ـ الرياض:

بلغت القروض الاستهلاكية “الشخصية” في المملكة، بنهاية العام الماضي 2016، أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 352.8 مليار ريال، مقارنة بـ 337.3 مليار ريال نهاية عام 2015، بزيادة قيمتها 15.5 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 5%.

وأكّدت بيانات “ساما” أنَّ ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2016، يأتي على الرغم من تراجعها خلال الربع الرابع من عام 2016 لأول مرة خلال 7 أعوام، عندما تراجعت إلى 178.5 مليار ريال.

وتراجعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الرابع 2016 بنسبة 0.7 %، بقيمة انخفاض 2.5 مليار ريال، لتبلغ 352.8 مليار ريال، مقارنة بـ 355.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

يذكر أنّه تضاعفت القروض الاستهلاكية سبع مرات، خلال 19 عاماً، حيث كانت قيمتها 47.1 مليار ريال نهاية عام 1998.

ولم تسجل القروض الاستهلاكية، خلال فترة الـ 19 عاماً، إلا تراجعا سنوياً وحيدا في عام 2008، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 173.5 مليار ريال، فيما كانت 177.7 مليار ريال بنهاية عام 2007.

وتشمل القروض الاستهلاكية سبعة أقسام رئيسية هي:

ترميم وتأثيث وتحسين عقارات

شراء سيارات ووسائل نقل شخصية

شراء أثاث وسلع معمرة

التعليم

الرعاية الصحية

بطاقات الائتمان

القروض الاستهلاكية الأخرى.