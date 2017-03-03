السويد تخلي طائرة تايلاندية وتبدأ فحص المتفجرات بعد إنذار بوجود قنبلة

المواطن ـ السويد:

أخلت سلطات مطار ستوكهولم، صباح اليوم الجمعة، طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية، كانت متجهة إلى تايلاند، بعد إنذار بوجود قنبلة.

وأعلنت الشرطة السويدية أنه “تم إنزال الركاب، وعددهم 300 شخص، من على متن الطائرة قبل إقلاعها”، مشيرة إلى أنه “تم إغلاق بوابتين بالمطار بشكل مؤقت”.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة سفين أريك أوهلسو في تصريح صحافي أنّه “تلقى مركز القيادة معلومات تفيد بأن هذه الرحلة بالذات مهددة، وتم التوصل بالإنذار عبر الهاتف”.

وأكّدت الشرطة أنه “تم نقل الطائرة إلى منطقة مختلفة من المطار، حيث سيقوم خبراء المتفجرات بفحصها”.