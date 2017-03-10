الشاعر اللعبون يؤكد أن ما وضعته مؤسسة النقد حول ( عشرة ريالات ) صحيح

أكد رئيس قسم الأدب بجامعة الإمام الدكتور الشاعر فواز بن عبدالعزيز اللعبون صحة بيانِ مؤسسة النقد عبر حسابه في تويتر، ووضع جدولا يُبرهنُ على عدم تخطئة ذلك.

وقال اللعبون : “المكتوب على العُمْلة هو الصواب «عشرة ريالات» وفي الأعداد يُنظر للمفرد لا الجمع، والمفرد «ريال» مذكر”.

جاء ذلك بعدما أن انتشر مقطع لإحدى المعلمات تخطئ فيه كتابة مؤسسة النقد “عشرة ريالاتٍ” على العُملة السعوديَّة الجديدة.

كما أكد د. اللعبون في رده على بعض المتابعين أن هناك رأيا يجيز مثل (عشر ريالات) وفق اعتبارات، وهذا الرأي لا يُخَطِّئ الأصل (عشرة ريالات) الذي زعمت المعلمة أنه خطأ.