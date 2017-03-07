الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو مجددا

المواطن- نت

استجوبت الشرطة الإسرائيلية الاثنين 6 مارس/ آذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الرابعة في إطار تهم فساد موجهة إليه.

وقال قائد الشرطة، روني الشيش للصحفيين في وقت سابق، عن سير التحقيقات وموعد الانتهاء منها: “سننتهي قريبا.. نحن في المراحل النهائية.”

وتحقق الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ من العمر67 عاما في قضيتين: الأولى تتعلق بتلقيه هدايا من رجل أعمال مقابل تقديم تسهيلات إجرائية، والثانية بسبب محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن بيانا سيصدر بعد جلسة الاستجواب، مشيرة إلى أنه ما إن تنتهي التحقيقات فسيتم تقييم القضية من قبل الشرطة وتتوصل لقرار عما إذا كانت ستسقطها أو ستوصي المدعي العام بتوجيه اتهامات محددة.