الشرطة العراقية تحاصر “داعش” في المجمع الحكومي بالموصل ومقتل 64 إرهابياً

المواطن ـ بغداد:

أكّد قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، الاثنين، محاصرة عناصر الشرطة والرد السريع، مجمع المباني الحكومية، على الرغم من شراسة القتال مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكشف مصادر صحافية محلّية، أنَّ العمليات خلال اقتحام مناطق الدواسة والدندان والنبي شيت، أسفرت عن تدمير خط الصد الأول للتنظيم، والتوغل في عمق المنطقة.

وأبرزت أنّه “أسفرت العمليات عن مقتل 64 إرهابياً، بينهم 10 انتحاريين، بأحزمة ناسفة، وتدمير 32 آلية وطائرتين مسيرتين، و300 عبوة ناسفة. كما تم تدمير 4 أنفاق ومستشفيين و15 مفرزة هاون و3 معامل تفخيخ”.