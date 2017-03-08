الشريم: اللهم من أراد بولي أمرنا سوءً فأشغله بنفسه

المواطن - شريف النشمي - الرياض

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وأن يرد كيد من أراده وبلدنا بسوء في نحره.

وقال الشريم عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‏اللهم من أراد بلدنا وولي أمرنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي ضجت بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ودعا مرتادو المواقع أن يحفظ الله الملك سلمان من كل مكروه .

جاء ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الماليزية، عن تفكيك خليّة من 7 أشخاص، كانوا يخطّطون لعملية إرهابية بالتزامن مع زيارة الملك سلمان.