الشورى يوافق على زيادة علاوة الضباط الطيارين بنسبة 60%

الشورى يوافق على زيادة علاوة الضباط الطيارين بنسبة 60%

2017/03/09
الساعة 10:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

وافق مجلس الشورى على حصول الضباط الطيارين على زيادة في رواتبهم بنسبة تصل إلى 60%، وذلك خلال جلسته التي ناقش فيها إعادة صياغة إحدى مواد نظام خدمة الضباط والتعديلات.

وجاء إقرار مجلس الشورى لتلك الزيادة بعد موافقته على إعادة صياغة المادة 62 من نظام خدمة الضباط.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة صياغتها حيث تضمنت تعديلاتها رفع علاوة الطيارين.

وكان مجلس الشورى قد وافق، أمس الأربعاء، في مستهل الجلسة على إعادة صياغة المادة (62) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393هـ وتعديلاته وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن إعادة صياغة المادة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

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