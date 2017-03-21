الصندوق العقاري يُشعل فتيل التساؤلات لدى المواطنين عن برنامج التمويل المدعوم

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” عن أنه سيتم دعم ‏ما يقارب 80% من مستحقي الصندوق العقاري بنسبة 100%، ودون أية أرباح تمويلية، وذلك ضمن برنامج التمويل المدعوم الجديد، إلا أنَّ توقيع الصندوق الثلاثاء، مع بنوك “الراجحي”، و”الأهلي”، و”السعودي الفرنسي”، و”الجزيرة”، في برنامج التمويل المدعوم، الذي يبدأ تنفيذه الشهر المقبل، أثار موجة غضب وقلق لدى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

ورأى المواطنون الشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك، بأنها “اتفاقية لهدم الإنسان المواطن”. وأضافوا “كنا ننتظر من بنوك المملكة مساعدة المواطنين، ورد الجميل، كما طالبناهم بحملة لإعفاء المرابطين من قروضهم، لا أن يكونوا سيفًا مسلّطًا على رقبة كل من يريد أن يمتلك سكنًا”.

وتساءلوا “أين الاتفاقات الموقعة مع الشركات الصينية والتركية لخدمة المواطن، ولماذا التأخير في تنفيذها؟ في حين نجد تنفيذ الاتفاق بين الصندوق العقاري والبنوك المحلّية سيطبّق اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل”.

وطالب بعض المغردين بمقاطعة البنوك، معتبرين “المقاطعة علاجًا قويًا”، مشيرين إلى أنَّ “الصندوق العقاري يقول إنه سيمنح المواطنين قرضًا بـ ٥٠٠ ألف ريال، ويتحمل فائدة البنك بحوالي ٣٠٠ ألف ريال، ما يعني أنَّ الدعم للبنوك وليس للمواطنين”.

وأضافوا متسائلين “من يضمن استمرار دعم الصندوق العقاري، والخصم والعقد مع البنك، ماذا لو تأخر الدعم، أو توقف؟”.

يذكر أنَّه سيتم إيداع الدعم المقدم من الصندوق العقاري عبر برنامج التمويل المدعوم مباشرة في حساب المواطن، شهريًا، خلال أقل من 24 ساعة من استقطاع القسط الشهري، ويمكن لمستحقي التمويل المدعوم على قوائم الانتظار معرفة الدعم الذي سيحصلون عليه بالضغط هنا.