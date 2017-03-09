الصين تدعم جيشها بطائرات “شبح” بدون طيار

المواطن – وكالات

سباق التسلح يجري على أشده بين الشرق والغرب، لصنع أحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً وتطوراً، دفاعاً عن الحدود، وأيضاً كاستثمار يجني ثروات طائلة، كما لا يخفى على الجميع خطورة هذا السباق على مستقبل العالم.

وفي هذا السياق قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية الرسمية، اليوم الخميس، إن أكبر مصانع للصواريخ في البلاد تعمل على تطوير طائرات عسكرية بدون طيار، تتمتع بإمكانيات الطائرات الشبح التي يمكنها تفادي الأسلحة المضادة للطائرات، وذلك في خطوة جديدة تخطوها البلاد على طريق برنامجها الطموح لتحديث جيشها.

وقال وي يي يين نائب مدير عام الشركة الصينية لعلوم الفضاء والصناعة للصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية: “الطائرات بدون طيار أصبحت سلاحاً لا غنى عنه في الحروب الحديثة لأن بإمكانها أن تلعب دوراً هاماً في عمليات الاستطلاع عالية الدقة والضربات المحكمة بعيدة المدى والعمليات المضادة للغواصات والقتال الجوي”.

وتنفق الصين مليارات الدولارات لتحديث معداتها القديمة وتطوير أسلحتها بما في ذلك مقاتلات الشبح وحاملات الطائرات، وتؤكد الصين على عدم وجود أية نوايا عدائية وراء ذلك.