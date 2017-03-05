الصين تضاعف الإنفاق على دفاعاتها البحرية والجوية 7 مرات

المواطن – وكالات

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تصريحات معدة للإلقاء في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني اليوم الأحد إن الصين ستعزز الدفاعات البحرية والجوية بالإضافة إلى القيود على الحدود وسط جهود لحماية سيادتها وأمنها.

وسيقول لي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه القيادة المطلقة للحزب الشيوعي على القوات المسلحة.

وقالت المتحدثة باسم البرلمان إن الإنفاق الدفاعي للعام الحالي سيرتفع نحو سبعة بالمئة.

ولكن المستوى المستهدف من الإنفاق الدفاعي الفعلي لعام 2017 لم يأت ضمن ميزانية البلاد التي صدرت في نفس وقت تقرير رئيس الوزراء مثلما حدث في السنوات السابقة.